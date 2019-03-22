Прогноз по Беларуси на 23 - 25 марта

23 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный порывистый, по востоку страны местами до сильного, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная в середине дня +6..+12°С, по юго-западу до +15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - падать.

24 марта ночью и утром республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, днем погоду в основном обусловит поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем в юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +6..+11°С.

25 марта в ночные часы республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс и фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы. В ночные часы преимущественно без осадков, днем местами по стране, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+9°С.