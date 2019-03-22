На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды

В истекшие сутки вскрылась Западная Двина у г. Сураж.

На водохранилищах Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское наблюдается ледостав, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью, появились трещины, лед потемнел и тает на месте.

На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-40 см.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению. На Немане у д. Белица уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму. Разрушение ледяных образований на водоемах продолжится.