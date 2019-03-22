Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 марта Переменная облачность. Утром местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6.. +11°С, по юго-западу до +13°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +7..+9°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 22.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33362 | Новости в RSS.

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