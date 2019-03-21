Прогноз по Беларуси на 22 - 24 марта

22 марта ночью и утром погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный: ночью порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная в середине дня +6..+11°С, по юго-западу до +13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - расти.

23 марта погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, ночью по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +6..+13°С, по юго-западу +14..+16°С.

24 марта ночью и утром республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, днем погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем в крайних юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +6..+12°С.