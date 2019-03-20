Прогноз по Беларуси на 21 - 23 марта

21 марта ночью и утром погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по северо-западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная в середине дня +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22 марта погоду будет определять система атмосферных фронтов, перемещающаяся со Скандинавского полуострова. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, местами, в основном по северо-востоку республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1 +7°С, максимальная днем +7 +12°С, по юго-западу до +14°С.

23 марта ночью республика окажется в основном в области повышенного атмосферного давления, днем ожидается перемещение теплого атмосферного фронта с Западной Европы. Ночью по северо-западу, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2, +5°С, максимальная днем +7 +14°С; по юго-западу ночью +6 +7°С, днем +15 +16°С.