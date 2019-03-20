В ближайшие дни на водоемах продолжится разрушение ледяных образований

В истекшие сутки на Западной Двине у г. Сураж в ледяном покрове появились трещины, местами лед подняло, что предшествует вскрытию реки.

На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское наблюдается ледостав с полыньями и закраинами, лед тает на месте.

На реках бассейнов Западной Двины и Днепра наблюдается рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 2-56 см, на остальных реках отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Соже у г. Славгород, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. Глубина затопления пойменных земель составляет от 3 см до 23 см.

В ближайшие дни на реках страны будет отмечаться в основном рост уровней воды, на водоемах продолжится разрушение ледяных образований, вскроется Западная Двина в районе г. Сураж.