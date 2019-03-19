В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды

В истекшие сутки полностью очистился от ледяных образований приток Западной Двины река Усвяча у д. Новоселки.

В настоящее время ледостав сохраняется лишь на Западной Двине у г. Сураж, ледостав с полыньями и закраинами наблюдается на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское, здесь продолжаются активные процессы разрушения ледяных образований.

На реках наблюдается преимущественно рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью в основном 1-21 см.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Соже у г. Славгород, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. Глубина затопления пойменных земель небольшая (до 22 см).

В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды, на водоемах, а также на Западной Двине в районе г. Сураж продолжится разрушение ледяных образований.