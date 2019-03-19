Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 марта. Переменная облачность. На большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°С. В Минске: небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +6..+8°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 19.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33349 | Новости в RSS.

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