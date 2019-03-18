В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет

В истекший период (16-17 марта) вскрылась река Усвяча у д. Новоселки (приток Западной Двины), полностью очистилось от ледяных образований водохранилище Солигорское.

В настоящее время ледостав сохраняется на Западной Двине у г. Сураж. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское также наблюдается ледостав, однако в ледяном покрове отмечаются большие пространства с открытой водной поверхностью, лед имеет неоднородную структуру и тает на месте.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью в основном 1-8 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Соже у г. Славгород, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. Глубина затопления пойменных земель небольшая (до 19 см).

В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, на водоемах продолжится таяние ледяного покрова.