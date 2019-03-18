Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта Облачно с прояснениями. Утром по западу, а днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +7..+13°C, по юго-востоку +14.. +17°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +5..+7°C, днем +8..+10°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 18.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33344 | Новости в RSS.

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