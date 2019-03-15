Прогноз по Беларуси на 16 - 18 марта

16 марта погоду Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря через территорию республики, и его атмосферные фронты.

Ожидается облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом). Ветер южный, днем с переходом на северо-западный, порывистый, местами, а по юго-западу страны во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная в середине дня +3..+8°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.

17 марта ночью погоду будут определять атмосферные фронты, днем на территорию республики начнет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, днем местами, преимущественно по западу страны, небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +13..+16°С.

18 марта ночью в основном сохранится влияние теплой воздушной массы, по западу страны, а днем на большей части территории скажется влияние фронтальных разделов, перемещающихся со стороны Польши. Ночью в западных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +7..+13°С, по юго-востоку до +14..+16°С.