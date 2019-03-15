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В истекшие сутки очистилась от ледяных образований Березина
В истекшие сутки очистилась от ледяных образований Березина у г. Бобруйск.
В настоящее время на Западной Двине у г. Сураж и ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, а также на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и озерах Дривяты, Нарочь, Новолукомское ещё сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, однако в ледяном покрове увеличиваются пространства с открытой водной поверхностью, отмечается подвижка льда, лед потемнел и тает на месте.
На реках отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки.
Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, Соже у г. Славгород, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. Глубина затопления пойменных земель небольшая (до 14 см).
В ближайшие дни на водоемах продолжится таяние ледяного покрова. На реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин вода выйдет на пойму, а на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды приблизится к отметке выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 15.03.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33340
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