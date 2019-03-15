Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 марта Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах страны кратковременные дожди. Ветер южный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+10°С. В Минске: во второй половине дня кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +6..+8°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 15.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33336 | Новости в RSS.

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