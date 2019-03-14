Прогноз по Беларуси на 15 - 17 марта

15 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, днем местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная в середине дня +5..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

16 марта через территорию республики будет проходить система активных атмосферных фронтов с севера Польши. Временами будут идти дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +3..+10°С.

17 марта ночью погоду будут определять атмосферные фронты, днем на территорию республики начнет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Ночью на большей части территории, днем по северу страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +7..+13°С, по юго-западу до +14..+16°С.