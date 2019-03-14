Прогноз погоды по Беларуси на день 14 марта

Облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, местами по северо-западным районам сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +3°С до +9°С. В Минске: без существенных осадков, лишь к вечеру кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность 60-70%). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +5..+7°С, вечером +2..+4°С.