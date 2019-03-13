Прогноз по Беларуси на 14 - 16 марта

14 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем местами по северо-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная в середине дня +3..+9°С. Атмосферное давление будет падать. 15-16 марта погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные воздушные массы атлантического происхождения. 15 марта на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С. 16 марта во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +4..+9°С, по югу до +11°С.