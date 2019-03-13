На реках происходит рост уровней воды весеннего половодья

В истекшие сутки в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произошло.

В настоящее время ледостав, ледостав с полыньями и закраинами сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, а также на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и озерах Дривяты, Нарочь, Новолукомское. На реках происходит в основном рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-24 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. Глубина затопления пойменных земель небольшая (до 19 см).

В ближайшие дни на реках продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья. На Соже у г. Славгород и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму.