Прогноз погоды по Беларуси на день 13 марта

Постепенное увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ветер западный с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..7°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем +3..+5°C, вечером +1..+3°C.