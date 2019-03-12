Прогноз по Беларуси на 13 - 15 марта

13 марта погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью по северо-востоку, а днем по западу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, а днем по западу республики осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

14-15 марта погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные воздушные массы атлантического происхождения. 14 марта на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+9°С. 15 марта на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С.