В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится

В истекшие сутки полностью очистились от ледяных образований Западная Двина у д. Улла и ее притоки реки Улла у д. Бочейково и Дрыса у д. Дерновичи.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и ее притоке реке Усвяча у д. Новоселки, а также на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и озерах Дривяты, Нарочь, Новолукомское. На реках происходит рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-34 см.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится, процессы очищения рек бассейна Западной Двины и водоемов страны от ледяных образований продолжатся.