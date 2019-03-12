Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 марта Переменная облачность. Местами кратковременный снег, мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. +5 °С. В Минске: возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный порывистый .Температура воздуха утром -1..-3 °С, днем +1..+3°С, вечером 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 12.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33323 | Новости в RSS.

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