На реках отмечается рост уровней воды весеннего половодья

В истекший период (8-10 марта) вскрылась Западная Двина у д. Улла, ее притоки реки Оболь у п.г.т. Оболь, Полота у д. Янково и Дрыса у д. Дерновичи. Полностью очистились от ледяных образований Западная Двина на участке Полоцк – Верхнедвинск, ее притоки реки Кривинка у д. Добригоры и Нача у д. Нача, Днепр на участке Жлобин – Лоев, Березина у г. Березино и г. Светлогорск, Сож на участке Кричев – Гомель, его притоки реки Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, а также приток Припяти река Птичь у д. Дараганово. Вскрылись и практически очистились от ледяных образований озеро Червоное и водохранилище Красная Слобода.

По состоянию на 11 марта ледостав и ледостав с полыньями еще сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и отдельных ее притоках.

На реках отмечается рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-39 см за сутки.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа. В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, на Немане у д. Белица уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму. На реках бассейна Западной Двины и водоемах страны таяние ледяного покрова и разрушение ледяных образований продолжится.