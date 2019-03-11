Прогноз погоды по Беларуси на день 11 марта

Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег), по югу страны местами сильный мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, по югу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +1°С до +7°С. В Минске: временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем около +2°С, вечером 0..-1°С.