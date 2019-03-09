Сегодня днем, 9 марта (суббота), на большей части территории республики ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. 10 марта (воскресенье) во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, утром и днем местами порывы до 22 м/с. В столице сегодня днем, 9 марта (суббота), ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, который сохранится в течение суток 10 марта (воскресенье).

Оранжевый уровень опасности.