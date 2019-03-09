Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 9 марта Облачно с прояснениями. По северо-западной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный порывистый, по северной половине сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+10°C, по югу до +12°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +5.. +7°C, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 09.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33313 | Новости в RSS.

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