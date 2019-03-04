Прогноз по Беларуси на 5-6 марта

05.03 во многих районах республики кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1 +6, днем +4 +11.

06.03 ночью и утром на большей части территории страны, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, ночью на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4, +3, днем -1,+5, в юго-западных районах страны +6 +8.