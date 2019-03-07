Прогноз синоптиков на выходные 8-10 марта

8 марта погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный: ночью порывистый, утром и днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная - в середине дня +8..+13°С, по югу до +14..+15°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9 марта погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью на большей части территории, днем по северо-востоку республики сильный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - днем +3..+10°С.

10 марта республика окажется под влиянием системы атмосферных фронтов от циклона, смещающегося через Балтийское море на северо-западные районы европейской части России. Временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, утром и днем во многих районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - днем +2..+9°С.