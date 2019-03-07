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В ближайшие дни погодные условия будут способствовать активному таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований на реках и водоемах
В истекшие сутки вскрылась Березина у г. Бобруйск.
По состоянию на 7 марта ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и отдельных ее притоках, Днепре у г. Орша и притоке Сожа р. Беседь у д. Светиловичи. Выходить на лед нельзя.
На большинстве рек наблюдается в основном рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-30 см за сутки.
Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.
В ближайшие дни погодные условия будут способствовать активному таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований на реках и водоемах страны. На большинстве рек рост уровней воды сохранится, на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 07.03.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33302
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