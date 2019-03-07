В ближайшие дни погодные условия будут способствовать активному таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований на реках и водоемах

В истекшие сутки вскрылась Березина у г. Бобруйск.

По состоянию на 7 марта ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и отдельных ее притоках, Днепре у г. Орша и притоке Сожа р. Беседь у д. Светиловичи. Выходить на лед нельзя.

На большинстве рек наблюдается в основном рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-30 см за сутки.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни погодные условия будут способствовать активному таянию ледяного покрова и разрушению ледяных образований на реках и водоемах страны. На большинстве рек рост уровней воды сохранится, на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.