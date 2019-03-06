Прогноз синоптиков на 7-9 марта. Ветер сильный порывистый

7 марта ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу местами небольшие дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, в утренние и дневные часы на большей части территории порывистый, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, по востоку -4..-7°С; максимальная - днем +3..+9°С, по западу +10..+13°С.

8 марта республика окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона, смещающегося с территории Дании на север Балтийского моря. Во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная - днем +7..+13°С, по юго-востоку до +15°С.

9 марта республика останется в поле пониженного атмосферного давления, по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных систем, смещающихся с акватории Балтики. Ночью местами, днем в северных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западной, западной четверти порывистый, в ночные часы местами, в основном по северу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, днем +3..+10°С.