На большинстве рек происходит рост уровней воды весеннего половодья

В истекшие сутки вскрылся Днепр на участке Речица – Лоев, полностью очистились от ледяных образований Западная Двина у г. Витебск и ее приток Дисна у п.г.т. Шарковщина, Неман у г. Столбцы, Днепр у г. Могилев, Припять у г. Наровля, а также приток Березины канал Ивня-Бонда у д. Будка.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и отдельных ее притоках, Днепре у г. Орша, Березине у г. Бобруйск и притоке Сожа р. Беседь у д. Светиловичи. Выходить на лед нельзя.

На большинстве рек происходит рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью в основном 1-31 см.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится. Процессы вскрытия и очищения рек от ледяных образований продолжатся, вскроются Днепр у г. Орша, Березина у г. Бобруйск, притоки Западной Двины реки Кривинка у д. Добригоры и Оболь у п.г.т. Оболь, а также приток Сожа река Беседь у д. Светиловичи.