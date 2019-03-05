В истекшие сутки вскрылась река Сож

В истекшие сутки вскрылась река Сож у г. Кричев, полностью очистились от ледяных образований Березина у г. Борисов, приток Сожа река Вихра у г. Мстиславль и приток Припяти река Случь у д. Ленин.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и большинстве ее притоков, Днепре у г. Орша, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, и притоке Сожа р. Беседь у д. Светиловичи. Толщина льда на озерах и водохранилищах страны составляет 25-33 см, несмотря на толщину льда выходить на лед нельзя, лед имеет неоднородную структуру, в нем наблюдаются трещины.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см наблюдается на Западной Двине, Немане, Вилии, Днепре и Березине. На Западном Буге, Соже и Припяти отмечаются небольшие (1-6 см) суточные колебания уровней воды.

Вода находится на пойме на притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится, на Вилии у д. Стешицы уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму. Процессы вскрытия и очищения рек от ледяных образований продолжатся.