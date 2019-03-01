Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 марта Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха -3..+3°С, во второй половине дня в северных и центральных районах понижение до -4..-7°С. В Минске: небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 70-80%). Местами на дорогах усиление гололедицы. Ветер северо-западный порывистый, утром сильный порывистый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем -1..-3°С, вечером -4..-6°С.

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▪ Опубликовано 01.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33287 | Новости в RSS.

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