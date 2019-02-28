Прогноз синоптиков на 1-3 марта. Погодные условия будут определять атмосферные фронты и поступление холодной неустойчивой воздушной массы

1 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с севера Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, на большей части территории республики сильный порывистый.Температура воздуха в течение суток 0..-6°С, днем по юго-западу максимальная температура воздуха +1..+3°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

2 марта республика в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха ночью -4..-11°С, днем -5..+2°С.

3 марта ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, днем на территорию нашей страны будут смещаться атмосферные фронты с Западной Европы, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ночью без существенных осадков, днем на большей части территории республики осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..-11°С, по юго-востоку при прояснениях до -13°С, в западных районах -2..-3°С; днем 0..+6°С, по юго-западу до +8°С.