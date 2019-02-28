На реках сохранятся колебания уровней воды

В истекшие сутки вскрылись река Нача у д. Нача (приток Западной Двины) и канал Ивня-Бонда у д. Будка (приток Березины). Полностью очистились от ледяных образований Березина у г. Борисов, приток Днепра река Друть у д. Городище, приток Сожа река Бася у д. Хильковичи и приток Припяти река Птичь у д. 1-я Слободка.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и большинстве ее притоков, Днепре у г. Орша и на участке Речица – Лоев, Березине на участке Березино – Светлогорск, Соже у г. Кричев. Толщина льда на озерах и водохранилищах страны находится в пределах 26-33 см, несмотря на толщину льда выходить на лед нельзя, так как в ледяном покрове наблюдаются трещины и пространства с открытой водной поверхностью.

На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки. Вода находится на пойме на притоках Припяти на канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, погодные условия будут сдерживать процессы разрушения льда на водных объектах страны.