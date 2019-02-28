Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 февраля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, во второй половине дня по западу республики сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°C, по юго-западу до +9°C. В Минске пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +3..+5°C, вечером 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 28.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33283 | Новости в RSS.

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