В ближайшие дни в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произойдет

В истекшие сутки вскрылся Днепр у г. Жлобин, очистились от ледяных образований Неман на участке Белица – Мосты, приток Вилии река Узлянка у д. Узла, приток Западного Буга река Нарев у д. Немержа и приток Сожа река Остер у д. Ходунь.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и ее притоках, на Днепре у г. Орша и на участке Речица – Лоев, Березине на участке Березино – Светлогорск, Соже у г. Кричев. На большинстве озер и водохранилищ страны отмечается ледостав, однако в ледяном покрове наблюдаются трещины, появились закраины, выходить на лед опасно.

На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью 1-20 см за сутки. На отдельных участках рек отмечаются заторы льда, обусловленные вскрытием рек.

Вода находится на пойме на притоках Припяти на канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произойдет.