Вода находится на пойме на реках Стыр, Случь и Нарев

В истекшие сутки вскрылся приток Припяти река Стыр у д. Лопатино, большинство притоков Немана, Вилии, Березины, Сожа и Припяти очистились от ледяных образований.

Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, д. Улла, г. Верхнедвинск и ее притоках, на Днепре у г. Орша и на участке Жлобин – Лоев, Березине на участке Березино – Светлогорск, Соже у г. Кричев. В ледяном покрове отмечаются трещины, появилась вода на льду, выходить на лед опасно.

На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью 1-18 см за сутки. Вода находится на пойме на притоках Припяти реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

В ближайшие дни на реках сохранятся колебания уровней воды, таяние ледяного покрова и разрушение ледяных образований.