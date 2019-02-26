Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 26 февраля
Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, по Брестской и Гродненской областям на большей части, а на остальной терриитории местами порывы до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха +2..+8°С. В Минске: Утром и днем возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 30-40%). Утром местами по городу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +2..+4°С, вечером 0..+2° С.
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▪ Опубликовано 26.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33273 | Новости в RSS.
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