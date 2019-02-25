На отдельных участках рек отмечаются резкие колебания уровней воды

В истекший период (23-24 февраля) в связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, некоторых притоках Днепра, Березины и Припяти вновь появились ледяные образования в виде заберегов и шугохода.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Сожа. Толщина льда на водоёмах находится в пределах от 13 см до 35 см, однако структура льда меняется, в ледяном покрове отмечаются трещины, выходить на лед опасно.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-10 см за сутки, на отдельных участках рек отмечаются более резкие колебания, в связи с заторами льда.

На притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Стыр у д. Лопатино и Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

В ближайшие сутки в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не ожидается.