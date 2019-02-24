Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 февраля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. +6°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Местами слабые туман и гололед. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем +1..+3°С, вечером 0..+1° С.

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▪ Опубликовано 24.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33266 | Новости в RSS.

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