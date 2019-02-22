Метеоновости
Погодные условия будут сдерживать процессы разрушения льда на реках страны
За прошедшие сутки вскрылись Днепр у г. Жлобин и приток Припяти река Случь у д. Ленин. Полностью очистилась от ледяных образований Горынь у д. М. Викоровичи (приток Припяти).
В настоящее время ледостав наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Сожа. Выходить на лед опасно.
На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-15 см за сутки, на отдельных участках рек до 59 см, в связи с заторами льда.
На притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.
В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, погодные условия будут сдерживать процессы разрушения льда на реках страны.
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▪ Опубликовано 22.02.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33263
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