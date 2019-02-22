Погодные условия будут сдерживать процессы разрушения льда на реках страны

За прошедшие сутки вскрылись Днепр у г. Жлобин и приток Припяти река Случь у д. Ленин. Полностью очистилась от ледяных образований Горынь у д. М. Викоровичи (приток Припяти).

В настоящее время ледостав наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Сожа. Выходить на лед опасно.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-15 см за сутки, на отдельных участках рек до 59 см, в связи с заторами льда.

На притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Стыр у д. Лопатино, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, погодные условия будут сдерживать процессы разрушения льда на реках страны.