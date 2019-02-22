Прогноз погоды на день 22 февраля

Переменная облачность. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2.. -8°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -9..-11°C, днем -3.. -5°C, вечером -5.. -7°C.