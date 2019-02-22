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Прогноз погоды на день 22 февраля

синоптическая картаПеременная облачность. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2.. -8°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -9..-11°C, днем -3.. -5°C, вечером -5.. -7°C.


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▪ Опубликовано 22.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33260 | Новости в RSS.

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