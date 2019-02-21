Прогноз синоптиков на 22-24 февраля. Ожидается временное похолодание, усиление северного ветра

22 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона, ночью и утром по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-западу Брестской области снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью по востоку, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по юго-западу -3..-6°С, максимальная - днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.

23 февраля погодные условия в основном будет определять холодный скандинавский антициклон с центром над Польшей. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, при прояснениях до -15°С; максимальная - днем от -6°С по востоку до +2°С по западу республики.

24 февраля скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку при прояснениях до -9°С, днем -2..+5°С.