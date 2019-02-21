В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды

За прошедшие сутки полностью очистились от ледяных образований Неман у д. Белица и приток Днепра река Друть у д. Городище.

В настоящее время ледостав наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Сожа. Выходить на лед опасно.

На большинстве рек преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-13 см за сутки. На реках бассейнов Немана и Припяти отмечаются суточные колебания уровней воды с интенсивностью до 20 см, обусловленные заторами льда, образовавшимися в процессе вскрытия рек.

На притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Случь у д. Ленин, Стыр у д. Лопатино и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет.