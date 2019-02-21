Прогноз погоды на день 21 февраля

Облачно с прояснениями. По северо-востоку страны, и во второй половине дня в юго-западных районах Брестской области пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, местами, а утром по Витебской и Могилевской области на большей части, сильный порывистый. Максимальная температура воздуха в пределах от -4°С до +1°С, по юго-западу +2.. +4°С. В Минске: Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный порывистый. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром -3..-4°С, днем 0..-2°С, вечером -3..-5°