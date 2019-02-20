Прогноз синоптиков на 21-23 февраля. В последующие 2-е суток в Беларуси похолодает

21 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии, днем по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны, а днем и в юго-западных районах Брестской области пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная - днем -4..+1°С, по юго-западу ночью 0..+1°С, максимальная - днем +2..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

В последующие 2-е суток погоду в стране будет определять в основном холодный скандинавский антициклон, смещающийся через Балтийское море на территорию Польши, поэтому в Беларуси похолодает.

22 февраля преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-западу республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, по востоку страны местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, местами -11..-13°С, днем -6..+1°С.

23 февраля преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -5..-12°С, по востоку местами -13..-15°С; днем от -5°С по востоку до +2°С по юго-западу республики.