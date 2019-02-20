На реках отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки

За прошедшие сутки вскрылись Неман у г. Мосты, Припять у г. Петриков, ее приток река Горынь у д. Малые Викоровичи. Полностью очистились от ледяных образований притоки Припяти реки Ствига у д. Коротичи и Уборть у д. Краснобережье.

В настоящее время ледостав толщиной от 9 см до 28 см отмечается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и отдельных участках Сожа, на водоемах страны толщина льда составляет 25-33 см, однако в ледяном покрове отмечаются трещины и пространства с открытой водной поверхностью, выходить на лед опасно.

На реках отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки. На Немане у г. Мосты и притоке Припяти реке Горынь у д. Малые Викоровичи наблюдается резкое (42-50 см за сутки) понижение уровней воды, обусловленное заторами льда выше поста, образовавшимися в процессе вскрытия рек.

На Припяти у д. Черничи и ее притоках канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин, Стыр у д. Лопатино и Птичь у д. 1-я Слободка, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

В ближайшие сутки существенных изменений в уровенном и ледовом режимах рек не ожидается.