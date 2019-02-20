Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 февраля Облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С. В Минске: небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%) . Температура воздуха: утром +3..+4°С, днем +3..+4°С, вечером 0..+2° С.

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▪ Опубликовано 20.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33246 | Новости в RSS.

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