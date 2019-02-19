В ближайшие дни на притоке Западного Буга реке Нарев уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму

За прошедшие сутки вскрылись Сож у г. Славгород, Припять у д. Черничи и ее приток река Птичь у д. 1-я Слободка. Полностью очистились от ледяных образований Припять у г. Пинск и приток Западного Буга река Нарев у д. Немержа.

В настоящее время ледостав и ледостав с полыньями отмечается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины, отдельных участках Немана, Сожа и Припяти. Выходить на лед опасно.

На реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью в основном 1-17 см за сутки. На Припяти в районе д. Черничи суточный подъем уровня воды составил 28 см, что обусловлено затором льда ниже поста, образовавшимся в процессе вскрытия реки.

На Припяти у д. Черничи и ее притоках канале Бычок у д. Озераны, Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода находится на пойме.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, в результате чего на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму, таяние ледяного покрова продолжится.