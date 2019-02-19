Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 февраля Переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C, в западных районах +7..+10°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный порывистый. Температура воздуха утром -2..-4°C, днем +2..+4°C, вечером 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 19.02.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33242 | Новости в RSS.

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